У країнах Африки чаклуни все частіше практикують людські жертвопринесення, на дітей особливий попит - ЗМІ

В останні десятиліття в Уганді та деяких інших країнах Африки місцеві чаклуни практикують людські жертвопринесення — так тут позбавляються від хвороб, проблем в бізнесі та особистому житті. Кількість африканців, загиблих від ритуальних ножів, обчислюється кількома сотнями в рік, пише "Новое время".

"Ритуальне жертвоприношення було частиною наших практик ще з часів прадідів",— підтверджує цілитель з округу Масака в інтерв'ю дослідникам Університету Макерере в Уганді.

У 2009 році Університет Макерере провів серію фокус-груп Іпо замовлення місцевого міністерства гендеру, праці та соціального розвитку в зв'язку з збільшенням масштабів страшного явища: починаючи з кінця 90-х років в Уганді стали пропадати діти. Тіла деяких з них потім знаходили обезголовленими і розчленованими.

Як з'ясувалося, кров, язик, геніталії та інші частини дитячих тіл у своїх ритуалах використовували чаклуни. Випадки людського жертвопринесення виявили і в інших африканських країнах —Танзанії, Нігерії, Свазіленді, Ліберії, Ботсвані, Південній Африці, Намібії і Зімбабве.

Жертвами чаклунів ставали як діти, так і дорослі. Так, у вересні 2017-го поліція Уганди заарештувала 44 підозрюваних у ритуальних вбивствах жінок і дітей. Людські жертвопринесення стали частиною системи традиційних вірувань і ритуалів угандійців лише в останні десятиліття, стверджують експерти.

Цьому сприяли бідність, нерівномірний економічний розвиток регіонів країни, недосконале законодавство та низький освітній рівень населення. Незважаючи на те що в останні три роки ВВП країни зростав в середньому на 5 %, а частка населення за межею бідності, знизилася з 31 % у 2006 році до 19,7 % в 2013 році, далеко не всі місцеві жителі відчули поліпшення.

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Сьогодні третина населення Уганди як і раніше зайнята в сільському господарстві, яке залишається низькопродуктивним через використання примітивних технологій. Особливо депресивним є північний регіон, де понад 80 % громадян живуть у бідності, а доступ до електрики мають усього 4 % домогосподарств. В Уганді майже не працюють соціальні ліфти, і деякі забобонні бідняки будують свій добробут, залучаючи вищі сили.

Звертаються за послугами магів-цілителів і заможні африканці, які з допомогою магічних ритуалів хочуть зберегти і примножити власний капітал. Влада Уганди ще в 2009 році створили у складі місцевої поліції спеціальний підрозділ по боротьбі з людським жертвопринесенням.

За даними відомства, у 2016 році в ритуальних цілях були вбиті семеро дітей, ще стільки ж — роком раніше. Однак у громадських організаціях незадоволені роботою спецпідрозділу, а заявлену їм статистику називають применшеною. Активісти стверджують: кількість ритуальних вбивств в Уганді обчислюється сотнями в рік, а поширенню явища сприяють самі жителі країни.

"Ми вважаємо, що суспільство формує попит на частини дитячих тіл",— підкреслює Роуз Налубега, спеціаліст благодійної організації Humane Africa, яка вже десять років бореться практиками у Південній і Східній Африці. Коли люди припинять звертатися до чаклунів-цілителів, над дітьми перестане нависати загроза бути принесеними в жертву, впевнена вона.

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