ФБР передасть Конгресу США документи про зв'язки Трампа із Росією

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) має намір до початку листопада надати Конгресу документи, які мають відношення до досьє, присвяченого зв'язкам глави Білого дому Дональда Трампа з Росією. Про це повідомив на прес-конференції в четвер, 26 жовтня, спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан, як повідомляє DW.

"ФБР зв'язалася з нами вчора ввечері. Воно повідомило нас, що виконає наш запит і надасть запитані Конгресом документи до наступного тижня. Ми сподіваємося, що ФБР виконає свою обіцянку", - сказав Райан.

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Раніше газета The Washington Post писала, що виборчий штаб колишнього кандидата в президенти США Хілларі Клінтон та Національний комітет Демократичної партії (DNC) фінансували складання компрометуючого досьє на Дональда Трампа - суперника Клінтон на виборах.

35-сторінкове досьє, підготовлене колишнім співробітником британської спецслужби MI6 Крістофером Стілом, який раніше працював в Росії, стало центральним пунктом розслідування Конгресом США втручання Москви в американські вибори. У ньому міститься компрометуюча Трампа інформація особистого, політичного та фінансового характеру, частково нічим не підтверджена. Сам президент США назвав досьє фальшивкою.