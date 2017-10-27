В Росії Путін запустив одразу чотири балістичні ракети

Президент РФ Володимир Путін взяв участь у тренуванні з управління ядерними силами Росії і здійснив пуск чотирьох балістичних ракет. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Під час тренування відпрацьовувалась взаємодія ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), атомних субмарин північного і тихоокеанського флотів, дальньої авіації повітряно-космічних сил Російської Федерації. Верховний головнокомандувач здійснив пуск чотирьох балістичних ракет», - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони РФ, комплекс завдань виконували літаки дальньої авіації Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3, які, злетівши з базових аеродромів Українка, Енгельс і Шайковка, здійснили пуски крилатих ракет повітряного базування по наземних цілях на полігонах Кура (Камчатка), Пембой (Республіка Комі) і Теректа (Казахстан).

Бойовий розрахунок РВСП з державного випробувального космодрому Плесецьк здійснив пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Тополь» по цілі, розташовані на полігоні Кура.

Атомний підводний човен Тихоокеанського флоту здійснив залповий пуск двох балістичних ракет з акваторії Охотського моря по полігону Чижа (Архангельська область), а підводний корабель північного флоту з акваторії Баренцевого моря випустив балістичну ракету по полігону Кура.

За результатами тренування завдання було виконано в повному обсягу. Всі навчальні цілі успішно уражено, запевнили в Міноборони РФ.

Раніше стало відомо, що із космодрому в США запустили секретний супутник-розвідник.