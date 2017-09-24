Із космодрому в США запустили секретний супутник-розвідник (відео)

Ракета-носій Atlas V із секретним супутником-розвідником успішно стартувала з космодрому Ванденберг в Каліфорнії.

Як повідомляє портал NASA Spaceflight, пуск ракети з місією NROL-42 для Національного розвідувального управління відбувся о 22:49 за місцевим часом в суботу, 23 вересня (8:49 неділі, 24 вересня, за київським часом).

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Планувалося, що запуск буде здійснений 22 вересня, але його перенесли через несправність батареї на розгінний блок носія. До цього пуск відкладався у зв'язку з наближенням урагану "Ірма".

Детальна інформації про супутник не розголошується. Однак, як зазначає портал Gears Of Biz, апарат може бути оснащений додатковим пакетом інструментів.

Серед них прилад HEO-4. Він являє собою космічну систему, здатну відстежувати запуски ракет в північних широтах.