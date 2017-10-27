У всьому винні цвіркуни: на Кубі назвали джерело "акустичних атак" на посольство США

14:02, 27 жовтня 2017
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Звуки, які пов'язують із "акустичними атаками", дуже схожі на скрекіт цвіркунів і цикад.

Посольство США в Гавані / REUTERS

Згідно з результатами розслідування, яке провели кубинські фахівці, шуми, названі американськими дипломатами «акустичною атакою», могли бути «скрекотом цвіркунів або цикад». Про це повідомляє РБК з посиланням на кубинську газету Granma.

Як повідомили виданню слідчі, вони порівняли надані записи шумів «акустичної атаки» і записом стрекоту цикади.

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«Ми також порівняли спектри всіх сигналів, що надаються з записаним спектром, і, очевидно, цей загальний шум дуже схожий на шум цикади», - розповіли кубинські фахівці газеті.

Вони додали, що подібні комахи, які живуть у прибережних районах, «були ідентифіковані» в районах, прилеглих до резиденцій американських дипломатів.

Раніше УНІАН повідомляв, що агентство Associated Press опублікувало аудіозапис «акустичної атаки», розпочатої на Кубі проти американських дипломатів

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Теги: #американські дипломати#посольство США на Кубі#акустична атака на Кубі