ЗМІ опублікували запис "акустичної атаки" на дипломатів США на Кубі

Агентство Associated Press опублікувало аудіозапис «акустичної атаки», розпочатої на Кубі проти американських дипломатів, передає РБК.

На записі чутні високочастотні звуки, які, на думку авторів публікації, нагадують звучання цвіркунів. Втім, звуки мають різні відтінки і деякі з них навіть нагадують «дряпання нігтями по дошці».

Читайте такожСША відкликають своїх дипломатів з Куби через таємничі звукові атаки – ЗМІ

Дипломати, які зазнали впливу невідомих звуків, підтвердили, що на записі саме ті звуки, які вони чули на Кубі. Більш уважний розгляд записів показує, що вони складаються з більш ніж 20 різних частот, а сам звук генерується імпульсами різної довжини, від двох секунд до кількох хвилин.

Агентство АР зазначає, що джерело підозрілих звуків невідоме, записи були відправлені для аналізу в США.

Читайте такожСША розглядають можливість закриття посольства на Кубі

Наявність цих записів не дуже допомогла в розпізнаванні причини ураження організму, зазначає агентство. Неясно, чи існує прямий зв'язок між цими звуками і захворюваннями дипломатів. Експерти по акустиці й лікарі заявили агентству, що не знають про звуки, здатних завдати фізичної шкоди, якщо вони програються на нормальних рівнях гучності і з допомогою стандартного устаткування.

Раніше Держдеп заявив про кілька випадків «акустичних атак» на американських дипломатів на Кубі, в результаті яких співробітники зіткнулися із запамороченням, проблемами зі слухом та іншими хворобливими симптомами. Деякі з них потребували медичної допомоги. За даними Держдепу, число постраждалих дипломатів від цих атак склало 22 особи.