Довідка про смерть пролила світло на втрати Росії у Сирії - Reuters (документ)

За перші дев'ять місяців 2017 року в Сирії помер щонайменше 131 російський громадянин. Про це свідчить документ консульства Росії, з яким ознайомився Reuters.

До цієї кількості не входять військовослужбовці, але вона включає приватних військових фахівців, які також беруть участь в операції на підтримку режиму Асада.

У документі - довідці про смерть, виданоі російським консульством в Дамаску, - не йдеться, чим займався померлий. Але за словами його родича одного з товаришів, цей чоловік був цивільним і вирушив у Сирію за приватним контрактом участь у військовій операції.

Консульська довідка може пролити світло на обсяги російських втрат у Сирії серед приватних військових фахівців, відправлення яких для участі в операції Москва приховує.

Документ під назвою "довідка про смерть" виданий 4 жовтня, реєструє загибель 36-річного жителя Краснодарського краю Сергія Піддубного, яка сталася кількома днями раніше, 28 вересня, у місті Тіас провінції Хомс. Смерть, як зазначено у довідці, настала від "обвуглювання тіла".

На довідці Піддубного стоїть номер 131. За прийнятою у російських установах процедурою, що описана у наказі Міністерства юстиції, нумерація таких документів у кожному з реєструючих смерті відомств починається з початку календарного року і ведеться послідовно, таким чином, що номер кожної довідки відповідає кількості померлих на момент реєстрованої смерті протягом поточного року.

Російський дипломат, який працював у консульстві за межами Сирії, підтвердив, що запис про смерть росіян в консульствах ведеться у відповідності з описаною процедурою.

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав у коментарі, отриманому Reuters: "Ми не володіємо інформацією про окремих громадян, які відвідують Сирію. На цьому вважаю питання відпрацьованим".

Журналісти бачили ще дві довідки, в яких йшлося про загибель Дмитра Маркелова та Юрія Сокальського, які, як кажуть їхні рідні, теж були приватними військовими фахівцями. Довідки мають числа 9 і 13 і були видані 3 лютого, тобто всього в цей день консульством було зареєстровано щонайменше п'ятеро померлих росіян.

Серед 131 росіянина, померлого у Сирії в поточному році, немає військовослужбовців, випливає зі слів співробітника російського консульства в Дамаску. Він сказав Reuters телефоном, що оформленням загибелі військових консульство не займається, відмовившись говорити на цю тему більш детально.

Російське Міністерство оборони в 2017 році повідомляло про 16 випадків загибелі військових у Сирії. Значно більші втрати могли б зашкодити президенту Володимиру Путіну за п'ять місяців до президентських виборів, в той час як Москва хоче представити операцію в Сирії як успішну миротворчу місію з мінімальними втратами.

Reuters не зміг встановити, скільки російських громадян в Сирії померли від природних причин. Дипломат, що працював в одному з російських консульств, говорив з Reuters на умовах анонімності, оскільки не уповноважений спілкуватися з пресою, він сказав, що 131 смерть за дев'ять місяців - незвично високий показник.

До числа зареєстрованих консульством смертей, швидше за все, не входять росіяни, які загинули, воюючи на боці ісламських бойовиків.