У Сирії вбито російського генерала, який командував бойовиками "ДНР"

21:26, 24 вересня 2017
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За словами джерела, мова може йти про зраду, так як обстріл вівся з точною вказівкою.

crime-ua.com

У Сирії в результаті мінометного обстрілу було вбито генерал-лейтенанта російської армії Валерія Асапова. Про це повідомили в Міноборони РФ, передають "РИА Новости".

Як заявляють в російському оборонному відомстві, Асапов був убитий в результаті обстрілу з боку бойовиків ІД.

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У соцмережах пишуть, що Асапов загинув під Дейр-ез-Зором, разом з генералом загинув перекладач.

Нагадаємо, що Асапов командував бойовиками терористичної організації "ДНР". Він керував так званим "1-м армійським корпусом", який дислокується в Донецьку.

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Теги: #у Сирії загинув російський військовий#у Сирії вбито російського генерала