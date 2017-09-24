У Сирії вбито російського генерала, який командував бойовиками "ДНР"

У Сирії в результаті мінометного обстрілу було вбито генерал-лейтенанта російської армії Валерія Асапова. Про це повідомили в Міноборони РФ, передають "РИА Новости".

Як заявляють в російському оборонному відомстві, Асапов був убитий в результаті обстрілу з боку бойовиків ІД.

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У соцмережах пишуть, що Асапов загинув під Дейр-ез-Зором, разом з генералом загинув перекладач.

Нагадаємо, що Асапов командував бойовиками терористичної організації "ДНР". Він керував так званим "1-м армійським корпусом", який дислокується в Донецьку.