Посольство Іспанії про каталонський "сепаратизм": нашою метою є забезпечення прав, а не обмеження свобод

Посольство Королівства Іспанії в Україні роз'яснило позицію центрального іспанського уряду щодо проголошення парламентом Каталонії незалежності регіону. У коментарі, переданому Посольcтвом Іспанії в Україні, дипломати пояснили мету застосування статті 155 Конституції країни щодо призупинення автономії Каталонії.

"На сьогоднішньому засіданні Ради міністрів було прийняте рішення вважати невиконаною вимогу, надіслану главі уряду Каталонії (Карлесу Пучдемону - УНІАН), у зв’язку із застосуванням статті 155 Конституції Іспанії. Він не роз’яснив, чи проголосив незалежність Каталонії, ані погодився припинити свої дії, направлені проти Конституції Іспанії та Статуту Каталонії", - йдеться у коментарі.

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У зв’язку з цим наголошується, що "Рада міністрів також погодила продовжити процедуру застосування статті 155 Конституції Іспанії та запропонувала Сенату прийняти низку заходів з метою гарантувати виконання конституційних зобов’язань та захисту загальних інтересів".

Також дипломати роз'яснили, яким чином застосовується стаття 155 Конституції Іспанії. Зокрема, "держава як гарант бере на себе конституційне право задля виняткового контролю над автономними спільнотами з метою захисту вищезгаданих інтересів". "Цією статтею передбачено дві передумови для її застосування: якщо автономна спільнота не виконує конституційні та юридичні зобов’язання і якщо вона своїми діями серйозно загрожує загальним інтересам Іспанії", - підкреслюється у коментарі.

У цьому зв'язку сказано, що у ситуації з Каталонією є обидві передумови для застосування 155-ї статті. "Керівництво Каталонії зневажило закони, на яких базується демократія, а також загальні інтереси, яким ці закони відповідають", - пояснили у посольстві.

"З одного боку, керівництво Каталонії неодноразово нехтувало порядком, передбаченим Конституцією та Статутом, зневажливо ставилося до демократичних норм з метою реалізації так званого «процесу за незалежність». З іншого боку, цей курс на незалежність та неправомірність, у яку він вилився, дуже негативно вплинув на політичну, економічну та соціальну сфери в Каталонії, спровокувавши значне погіршення основ співіснування, соціального забезпечення та економічного зростання, породжуючи недовіру та незлагодженість, які зростають з кожним днем", - стверджують дипломати.

Мету запровадження зазначеної статті вони пов'язали з необхідністю «дати відповідь на негативні дії керівництва Каталонії шляхом упровадження низки заходів, відповідно до дій керівництва Каталонії в рамках «сепаратистського процесу». Зокрема, ці заходи мають перехідний характер, оскільки їхній термін є обмеженим, і реалізуватимуться вони поступово, оскільки передбачається їхня адаптація до існуючої ситуації.

"У будь-якому разі ці заходи спрямовані на забезпечення функціонування самоврядування у рамках установлених принципів та норм, передбачених Конституцією Іспанії та Статутом Каталонії, як основних елементів каталонської автономії. Збереження самоуправління означає збереження автономії", - наголошується у коментарі.

"Урешті-решт, нашою метою є забезпечення прав, а не обмеження свобод, але варто виділити чотири головні цілі: відновити порядок, передбачений Конституцією та Статутом, забезпечити інституційний нейтралітет, відновити надання державних послуг та забезпечити економічне зростання, а також гарантувати реалізацію прав і свобод усіх каталонців", - сказано у коментарі.

Дипломати зазначили, що Сенату Іспанії було запропоновано затвердити низку заходів. Зокрема, йдеться про те, щоб "дозволити уряду Іспанії відправити у відставку главу уряду Каталонії, заступника глави та всіх радників, які формують уряд Каталонії".

Крім того, "замінити ці посади шляхом призначення Урядом Іспанії органів чи осіб, які виконуватимуть їхні функції".

У зв'язку з цим також було запропоновано реалізувати ще ряд кроків. "Глава уряду повинен буде оголосити про достроковий розпуск парламенту Каталонії та таким чином про скликання виборів в автономії. Це рішення повинно бути виконаним протягом 6 місяців. Адміністрація Уряду Каталонії діятиме відповідно до директив та інструкцій органів або посадовців, призначених або вказаних урядом Іспанії. Ці інструкції застосовуватимуться до усіх постанов, резолюцій та інших положень, призначень, звільнень або дисциплінарних стягнень з персоналу, а також офіційних публікацій", - йдеться у коментарі.

Також зауважується, що "буде прийнято низку окремих заходів з огляду на їхнє особливе значення у таких сферах як безпека та громадський порядок; економічне, фінансове, податкове та бюджетне управління; телекомунікації".

Крім того, парламент Каталонії продовжуватиме виконувати свою представницьку функцію, хоча буде вжито низку заходів задля гарантії того, щоб ця функція виконувалася з повною повагою Конституції Іспанії та Статуту автономії.

"І наостанок, заходи, запропоновані Урядом Іспанії, залишатимуться чинними та будуть застосовуватися до того часу, поки новий уряд Каталонії, який буде створено після проведення виборів, не приступить до своїх повноважень", - підсумували у Посольстві.

Як повідомляв УНІАН, парламент Каталонії сьогодні, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність від Іспанії. Одразу після цього Сенат Іспанії схвалив план уряду із запровадження прямого управління над Каталонією.