Ніхто в ЄС не визнає незалежність Каталонії - президент Європарламенту

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні заявляє, що ніхто в Європейському Союзі не визнає незалежність Каталонії.

Відповідна заява президента ЄП була розповсюджена у п'ятницю в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Декларація про незалежність, яка була проголосована сьогодні в парламенті Каталонії, є порушенням закону, Конституції Іспанії та Статуту автономії Каталонії, які є частиною правової системи ЄС. Ніхто в Європейському Союзі не визнає цю декларацію", - йдеться в заяві.

Таяні переконаний, що зараз більш ніж ніколи треба "відновити законність як основу для діалогу і гарантії свобод і прав усіх громадян Каталонії."

Як повідомляв УНІАН, Каталонський парламент сьогодні, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність від Іспанії.

Сенат Іспанії схвалив план уряду із запровадження прямого управління над Каталонією одразу ж після того, як парламент цього регіону проголосував за незалежність від Іспанії.