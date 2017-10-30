НАТО і Японія заявили про готовність спільно протистояти КНДР

НАТО і Японія готові спільно реагувати на виклики, які тягне за собою ядерна програма Північної Кореї. "У нас спільні виклики", - наголосив у понеділок, 30 жовтня, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в Токіо на зустрічі з японським міністром закордонних справ Таро Коно. Глава японського МЗС зазначив, що Східна Азія переживає "важкі часи", що стосується безпеки в цій частині земної кулі. Про це повідомляє DW.

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Японія і НАТО в останні місяці зміцнили співробітництво, відзначає агентство dpa. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе тільки в липні відвідав штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Альянс "так само, як і ви, шокований провокаційною і безвідповідальною поведінкою Північної Кореї", Столтенберг заявив у понеділок у своїй промові перед японськими військовими та експертами в галузі безпеки. НАТО вітає посилення політичного, дипломатичного та економічного тиску на КНДР, зазначив глава альянсу.

Напередодні глави об'єднаних комітетів начальників штабів збройних сил США, Південної Кореї і Японії провели тристоронню зустріч у штаб-квартирі Тихоокеанського командування американських ЗС на Гаваях, в ході якої обговорили витікаючу від КНДР загрозу. Учасники переговорів закликали Пхеньян відмовитися від його "руйнівних і безрозсудних" планів, а також утриматися від "безвідповідальних провокацій, які посилюють регіональну напруженість".