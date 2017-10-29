У КНДР в рамках "підготовки до війни" провели масові навчання із евакуації та відключення світла

У Північній Кореї провели масове навчання евакуації в містах по всій країні, як можливу "підготовку до війни", повідоляє Daily Mail.

Повідомляється, що джерела в ізольованій комуністичній країні повідомили, що навчання проводилися в містах та селищах, окрім Пхеньяну, протягом останнього тижня.

Також в рамках навчань було відпрацьовано затемнення - відключення світла в містах в нічний час для того, щоб не залучати авіацію противника.

Як повідомляв УНІАН раніше, КНДР не має наміру вести переговори щодо ядерної зброї, заявила глава департаменту Північної Америки МЗС КНДР Цой Сон Хі

«Ми не збираємося вести переговори щодо ядерної зброї, і США доведеться уживатися з ядерним статусом КНДР. Це необхідно для нас, щоб зберегти стабільність і безпеку на Корейському півострові і в Північно-Східній Азії», — сказала вона, виступаючи на Московській конференції нерозповсюдження.