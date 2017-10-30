"Соррі, але це було роки тому": Трамп відреагував на звинувачення проти Манафорта
Американський президент підкреслив, що між його штабом і Росією «не було змови».
Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував звинувачення, висунуті проти екс-голови його передвиборного штабу Пола Манафорта.
«Соррі, але це було роки тому, до того, як Пол Манафорт став частиною кампанії Трампа», — зазначив американський лідер.
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Трамп також задався питанням, «чому ніхто не стежить за (діяльністю) Безчесної Хілларі (Клінтон) і демократів».
Американський президент підкреслив, що між його штабом і Росією «не було змови».
30 жовтня Полу Манафорту і його партнеру Ріку Гейтсу було пред'явлено звинувачення по 12 пунктам, включаючи «змову проти США».
В обвинувальному висновку говориться, що вони отримали десятки мільйонів доларів від лобістської роботи в інтересах України в 2006-2015 роках.