"Соррі, але це було роки тому": Трамп відреагував на звинувачення проти Манафорта

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував звинувачення, висунуті проти екс-голови його передвиборного штабу Пола Манафорта.

«Соррі, але це було роки тому, до того, як Пол Манафорт став частиною кампанії Трампа», — зазначив американський лідер.

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Трамп також задався питанням, «чому ніхто не стежить за (діяльністю) Безчесної Хілларі (Клінтон) і демократів».

Американський президент підкреслив, що між його штабом і Росією «не було змови».

30 жовтня Полу Манафорту і його партнеру Ріку Гейтсу було пред'явлено звинувачення по 12 пунктам, включаючи «змову проти США».

В обвинувальному висновку говориться, що вони отримали десятки мільйонів доларів від лобістської роботи в інтересах України в 2006-2015 роках.