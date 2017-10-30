Лобіювання інтересів Януковича і змова проти США: Манафорту висунули обвинувачення за 12 пунктами

Екс-голові передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту і його давньому діловому партнеру Ріку Гейтсу висунули обвинувачення за 12 пунктами. Про це повідомляє Fox News з посиланням на офіс Федеральної спеціальної ради США.

Документ опублікований американським Міністерством юстиції.

Зокрема, серед цих обвинувачень йдеться про змову проти Сполучених Штатів, змову з метою відмивання коштів, діяльність у якості незареєстрованого агента іноземного партнера, а також про надання хибної інформації, яка суперечить закону «Про реєстрацію іноземних агентів».

Крім того, Манафорту інкримінуються сім епізодів ненадання звітів щодо іноземних банків та фінансових рахунків.

Значна частина звинувачення пов'язана з діяльністю Манафорта в Україні.

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Як повідомляє Департамент юстиції США, Манафорт та Гейтс впродовж років працювали політичними консультантами та лоббістами. Зокрема, наголошується, що між 2006 та 2015 роками вони виступали в якості незареєстрованих агентів уряду України, політичних сил Партії регіонів та «Опозиційного блоку», отримавши за свою роботу десятки мільйонів доларів.

«З метою приховування виплат України від влади Сполучених Штатів, приблизно з 2006 року до принаймні 2016 року Манафорт та Гейтс відмивали гроші за допомогою десятків американських та іноземних корпорацій, компаній та банківських рахунків», - підкреслюється в обвинуваченні.

Як повідомляв УНІАН, Манафорт у понеділок, 30 жовтня, близько 8:15 ранку за місцевим часом разом зі своїм адвокатом сам прийшов до представників міністерства юстиції.

Згідно з розслідуванням журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу кандидата в президента США Трампа Пол Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з «чорної каси» Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем.

Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був екс-президент України Янукович. Манафорт грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.