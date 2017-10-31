У Лівії спецназ США захопив організатора вбивства американського посла

Американський спецназ захопив у Лівії бойовика, який вважався організатором вбивства в Бенгазі американського посла Крістофера Стівенса і декількох співробітників дипмісії США. В ході впізнання підтвердилося, що мова йшла про аль-Імама, який перебував у розшуку, передає РБК.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що аль-Імам постане перед американським правосуддям і відповість за злочин, вчинений 11 вересня 2012 року. Операція в Лівії була проведена після узгодження з Трампом і підтриманих ООН урядом національної згоди країни.

У вересні 2012 року в ході протестів у Бенгазі група екстремістів напала на американське посольство і вчинила вбивство посла Стівенса. Розслідування інциденту показало, що Державний департамент США, який на той час очолювала Хілларі Клінтон, знав про можливі заворушення, проте не вжив додаткових заходів безпеки. У зовнішньополітичному відомстві Сполучених Штатів напад спочатку назвали спонтанним відповіддю на появу в інтернеті фільму «Невинність мусульман».

Вважалося, що напад скоїла група терористів, безпосереднім виконавцем вбивства в якій був аль-Імам. Ватажком ж всієї місцевої організації бойовиків був Ахмед Абу Хаталлах. У 2014 році він був затриманий в Лівії і переправлений до США, де до цих пір чекає суду.