Через скандал шостий сезон популярного серіалу з Кевіном Спейсі стане останнім

Відеосервіс Netflix Inc оголосив про те, що один з найпопулярніших серіалів, який виробляє компанія з 2013 року – «Картковий будиночок» - завершується. Нинішній сезон – шостий за рахунком – буде останнім, передає РБК.

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При цьому Netflix висловив глибоку стурбованість у зв'язку з появою добу тому звинувачень на адресу Кевіна Спейсі, який зіграв головну роль в «Картковому будиночку» . Актор Ентоні Репп звинуватив актора у сексуальному домаганні в 1986 році.

Спейсі у свою чергу відповів в Twitter, що йому було страшно почути про історію, про яку він навіть і не пам'ятав. Актор приніс щирі вибачення за свої дії, які могли пояснюватися сильним алкогольним сп'янінням. Також дворазовий володар премії «Оскар» Спейсі зізнався, що мав зв'язки як з чоловіками, так і з жінками, а зараз зробив вибір на користь гомосексуальності.