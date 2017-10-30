Кевін Спейсі зізнався, що він гей після звинувачень в домаганнях

Голлівудський актор Кевін Спейсі зізнався, що у нього були стосунки з жінками і чоловіками, але тепер він хоче «жити, як гей». Про це він написав у своєму Twitter.

Кевін Спейсі зробив визнання після того, як актор з фільму «Стартрек» Ентоні Репп звинуватив його в сексуальних домаганнях, які нібито мали місце в 1986 році. Актор заявив, що пам'ятає Реппа, і приніс йому вибачення за «вкрай недоречне п'яне поведінка».

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«Ця історія спонукала мене зайнятися іншою стороною мого життя. Я знаю, що є й інші історії про мене і що деякі з них живляться тим фактом, що я захищаю своє особисте життя. Близькі знають, що у мене були стосунки з чоловіками, і з жінками. Я любив чоловіків і зустрічався з чоловіками протягом всього свого життя, і тепер я вибираю жити як гей», - написав Спейсі.

Видання Buzzfeed News повідомляє, що Репп познайомився зі Спейсі, коли обидва виступали в бродвейських шоу. За словами Реппа, актор запросив його на вечірку в свою квартиру, а у фіналі, коли гості розійшлися, штовхнув його на ліжко і ліг зверху. Реппу тоді було 14, Спейсі - 26. Перший протягом багатьох років нічого нікому не розповідав.

Кевін Спейсі відомий за такими фільмами, як «Двадцять одне», «Сім», «Життя Девіда Гейла», «Краса по-американськи» і «Малюк на драйві», а також по серіалу «Картковий будинок».

Як повідомляв УНІАН, зірка бойовиків Стівен Сігал також став фігурантом секс-скандалу в Голлівуді.