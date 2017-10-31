В Австрії 66-річний нацист застрелив двох людей і втік

Правоохоронці Австрії почали великомасштабну операцію по затриманню 66-річного озброєного карабіном чоловіка, який розстріляв своїх сусідів і зник у лісі. Про це повідомили в понеділок в поліцейському управлінні австрійської федеральної землі Штирія, передає 112.ua.

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Озброєний австрієць влаштував бійню в комуні Штиволль поблизу Граца. Він застрелив з карабіна двох літніх людей і важко поранив одну жінку. "Убиті виявилися сусідами стрільця, - відзначили в поліції. - Ситуація напружена, злочинець втік зі зброєю, і населенню варто бути пильним".

Свідки кажуть про те, що нападник стріляв з автомобіля. Чоловік оголошений в розшук по всій території Австрії та Шенгенській зоні Європейського союзу. У Штирії повсюдно розміщені посилені наряди поліцейських автоматників. У Штиволлі закриті школа і дитячий садок. Дітей рекомендовано не випускати на вулицю.

Поліції вдалося знайти автомобіль стрілка, на якому він роз'їжджав по окрузі і неодноразово потрапляв у поле зору австрійських спецслужб. На задніх дверях його мінівена розміщено великий напис "Хайль Гітлер", і сам стрілець неодноразово висловлював симпатію правим екстремістам, а також називав себе жертвою австрійської юстиції.