Гітлер пережив Другу світову війну і втік до Латинської Америки - документи ЦРУ (фото)
Гітлер нібито імітував своє самогубство і ховався під ім'ям Адольфа Шріттельмайєра.
Розсекречені документи з архівів ЦРУ побічно підтверджують, що нацистський лідер Адольф Гітлер не покінчив з собою в 1945 році, а втік до Латинської Америки.
Один з інформаторів американської розвідки в 1955 році повідомляв, що колишній есесівець Філіп Сітроен нібито зустрічався після закінчення Другої світової війни з Гітлером, який ховався в Колумбії під прізвищем Шріттельмайєр.
У доповіді агента стверджується, що Сітроен контактував з фюрером приблизно раз на місяць. Це відбувалося під час відряджень з Венесуели в Колумбію.
На доказ до документів була прикріплена фотографія Сітроена з людиною, схожою на Адольфа Гітлера, зроблена в 1954 році в місті Тунха (Колумбія). Через якийсь час, за словами інформатора ЦРУ, Гітлер перебрався в Аргентину.
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За офіційною версією, Афольф Гітлер разом з дружиною Євою Браун покінчили з собою 30 квітня 1945 року в Берліні під час штурму німецької столиці радянськми військами. Їх тіла були спалені в саду рейхсканцелярії.
Як повідомляв УНІАН, раніше в США вперше опублікували майже три тисячі документів про вбивство Кеннеді.