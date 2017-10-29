Гітлер пережив Другу світову війну і втік до Латинської Америки - документи ЦРУ (фото)

Розсекречені документи з архівів ЦРУ побічно підтверджують, що нацистський лідер Адольф Гітлер не покінчив з собою в 1945 році, а втік до Латинської Америки.

Один з інформаторів американської розвідки в 1955 році повідомляв, що колишній есесівець Філіп Сітроен нібито зустрічався після закінчення Другої світової війни з Гітлером, який ховався в Колумбії під прізвищем Шріттельмайєр.

У доповіді агента стверджується, що Сітроен контактував з фюрером приблизно раз на місяць. Це відбувалося під час відряджень з Венесуели в Колумбію.

На доказ до документів була прикріплена фотографія Сітроена з людиною, схожою на Адольфа Гітлера, зроблена в 1954 році в місті Тунха (Колумбія). Через якийсь час, за словами інформатора ЦРУ, Гітлер перебрався в Аргентину.

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За офіційною версією, Афольф Гітлер разом з дружиною Євою Браун покінчили з собою 30 квітня 1945 року в Берліні під час штурму німецької столиці радянськми військами. Їх тіла були спалені в саду рейхсканцелярії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США вперше опублікували майже три тисячі документів про вбивство Кеннеді.