Макрон скасував надзвичайний стан у Франції, який діяв два роки

Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про внутрішню безпеку та боротьбу з тероризмом, один з пунктів якого скасовує режим надзвичайного стану, введений у Франції в листопаді 2015 року. Новий закон вступить в силу 1 листопада, передає 112.ua з посиланням на видання Le Point.

Читайте такожУ Франції до листопада продовжили надзвичайний стан"Цей закон дає нам можливість скасувати режим надзвичайного стану, вже починаючи з 1 листопада, разом з цим документ повністю забезпечує умови безпеки наших громадян", - заявив Макрон.

На думку президента, новий закон дозволить посилити заходи з боротьби з тероризмом, зокрема в місцях великого скупчення людей. Це особливо актуально, оскільки у Західній Європі вже почали підготовку до різдвяних свят.

Закон містить досить жорсткі положення, зокрема надає представникам МВС та керівникам місцевих органів набагато ширші повноваження.

Згідно з новим законом, поліція зможе обшукувати будинки підозрілих осіб, блокувати райони за підозрами в намірі вчинення терористичних дій, відмовляти у проведенні масових акцій, закривати церкви і мечеті до з'ясування ситуації з безпекою, затримувати підозрілих осіб, тримати під домашнім арештом з носінням електронного браслета.

Закон передбачаєтакож значні штрафи і більш жорстке покарання за непокору.