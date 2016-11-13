Уряд Франції хоче продовжити режим НС, введений рік тому після терактів в Парижі

Про це пише російська службі «Бі-бі-сі».

В інтерв'ю виданню Вальс сказав, що Франція повинна захистити демократію напередодні президентських виборів наступного року.

Режим НС був введений в країні на півроку після серії терактів в Парижі 13 листопада, що забрали життя 130 осіб.

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Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Потім він був продовжений до січня 2017 року. Тоді Вальс заявив, що продовжувати надзвичайний стан будуть стільки раз, скільки це знадобиться для безпеки країни.