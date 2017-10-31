Проплачену політрекламу РФ у Facebook могли бачити понад 125 мільйонів американців

У Facebook надали дані про кількість користувачів, які у США могли бачити опублікований російськими оперативниками в соцмережі за останні два роки, пише Reuters.

Згідно із інформацією видання, 126 мільйонів американських юзерів могли бачити пости, більшість із яких стосувались політики.

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Наголошується, що політреклама імовірно могла охопити половину населення США, яке має право голосувати.

Як повідомляв УНІАН раніше, Facebook прийняв рішення зобов'язати користувачів розкривати дані про замовників політичної реклами, що публікується в соцмережі. Про це розповів засновник і керівник соцмережі Марк Цукерберг. "Коли хтось оплачує політичну рекламу на телебаченні чи інших засобах масової інформації, вони зобов'язані за законом розкривати, хто платив за неї. Тепер ми привносимо в Facebook ще більш високий рівень прозорості", -написав він.