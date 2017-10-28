Цукерберг розповів про нові правила для політичної реклами у Facebook

Facebook прийняв рішення зобов'язати користувачів розкривати дані про замовників політичної реклами, що публікується в соцмережі. Про це розповів засновник і керівник соцмережі Марк Цукерберг, передає Українська правда.

"Коли хтось оплачує політичну рекламу на телебаченні чи інших засобах масової інформації, вони зобов'язані за законом розкривати, хто платив за неї. Тепер ми привносимо в Facebook ще більш високий рівень прозорості", -написав він.

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За новими правилами кожен рекламний запис, не тільки політичний, в соцмережі буде в обов'язковому порядку супроводжуватися інформацією про спонсора.

Тепер всі зможуть бачити, хто публікував рекламу, скільки заплатив, а також відстежувати попередні рекламні повідомлення цих користувачів.

"Стосовно політичних рекламодавців, ми працюємо над інструментом, який дозволить вам досліджувати архів оголошень, які вони запускали в минулому. Ви також зможете дізнатися, скільки заплатив рекламодавець, тип людей, які бачили оголошення і кількість показів", - повідомив Цукерберг.

"Наша мета - повністю розгорнути це в США перед проведенням проміжних виборів у 2018 році", - додав він.

Замовники політичної реклами в соцмережі повинні будуть вказувати більше інформації про себе. Зробивши це одного разу, їх реклама отримає мітку політичної і вони повинні будуть розкрити дані про те, хто оплатив її.

"Ми посилюємо наші системи, щоб зловити будь-якого, хто спробує порушити ці правила", - заявив Цукреберг.

Він також повідомив, що компанія залучить тисячі людей для спостереження і почне застосовувати самонавчальне ПО для виявлення політичної реклами, як це робиться зі спамом.

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Компанія також планує співпрацювати з іншими технологічними компаніями для обміну інформацією про загрози.

"Це не зупинить всіх зловмисників, але це один з багатьох важливих кроків вперед, і у нас буде ще, що розповісти найближчим часом", - написав Цукерберг.

Нагадаємо, раніше керівництво мережі мікроблогів Twitter повідомило про введення нових правил розміщення всіх рекламних оголошень, включаючи політичну рекламу.