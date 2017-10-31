У РФ пояснили слова Путіна про "збір біоматеріалу росіян" (відео)

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клинцевич прокоментував слова російського президента Володимира Путіна про збір біологічного матеріалу представників різних етносів на території Росії, заявивши, що так "відповідні служби на Заході готують ефективну біологічну зброю".

Сенатор переконаний, що у кожного етносу своя реакція на біологічну зброю, чим й обумовлений збір матеріалів у різних регіонах, передає РІА Новости.

"На Заході все робиться вкрай скрупульозно й вивіряється аж до дрібниць: якщо вже застосовувати біологічну зброю, то безпомилково", — вважає він.

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Крім того, Клинцевич заявив, що не можна з повною впевненістю сказати, що проти Росії готується біологічна війна, швидше — розробляються сценарії на випадок необхідності, і відбувається це вже тривалий час". Однак, на думку політика, така діяльність набула зовсім "непристойних" форм".

Клинцевич також назвав своєчасними застереження, висловлені Путіним.

Раніше Путін заявив, що в Росії збирають біологічний матеріал представників різних етносів з невідомими цілями. "Ви знаєте, що біологічний матеріал збирається по всій країні? При чому за різними етносами й людьми, які проживають у різних географічних точках Російської Федерації. Ось питання: от навіщо це роблять? Роблять це цілеспрямовано і професійно. Ми ось такий об'єкт дуже великого інтересу", – наголосив російський президент.