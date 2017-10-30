Путін нанюхав нову загрозу для росіян: певні сили збирають їхній біологічний матеріал

У Росії збирають біологічний матеріал представників різних етносів з невідомими цілями. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини, передає РИА "Новости".

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В ході засідання директор Російського громадського інституту виборчого права Ігор Борисов розповів, що якісь особи за допомогою системи відеоспостереження збирають образи російських громадян з невідомими цілями.

"Але образи - то ладно. Ви знаєте, що біологічний матеріал збирається по всій країні? Причому по різних етносів і людях, які проживають в різних географічних точках Російської Федерації. Ось питання: ось це навіщо роблять? Роблять цілеспрямовано і професійно. Ми такий ось об'єкт дуже великого інтересу ", - підкреслив Путін.

Хто саме може займатися збором подібних матеріалів, російський президент не сказав.

Президент РФ зазначив, що збирачі можуть робити, що хочуть, а росіяни повинні робити те, що повинні.

У липні цього року телеканал RT з посиланням на сайт державних закупівель США писав, що одна зі структур американських Військово-повітряних сил розмістила тендер на закупівлю живих тканин росіян європеоїдної раси. Зазначалося, що відомству потрібні зразки молекул РНК, які беруть участь в реалізації генетичної інформації людини, і синовіальна рідина, що забезпечує рухливість суглобів.