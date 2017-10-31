Трамп відсвяткував Хелловін в Білому домі (фоторепортаж)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і перша леді Меланія роздавали частування переодягненим дітям в Білому домі на честь Хелловіна. Фото опублікувало агентство Reuters.

До свята Білий дім прикрасили павутиною, а також в ньому "оселилися" павуки, летючі миші і динозаври.

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Як повідомляв УНІАН, на Філіппінах до Хелловіну пройшов чотириногий модний показ.