Трамп відсвяткував Хелловін в Білому домі (фоторепортаж)
13:09, 31 жовтня 2017Світ
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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і перша леді Меланія роздавали частування переодягненим дітям в Білому домі на честь Хелловіна.
Хелловін в Білому домі / REUTERS
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і перша леді Меланія роздавали частування переодягненим дітям в Білому домі на честь Хелловіна. Фото опублікувало агентство Reuters.
До свята Білий дім прикрасили павутиною, а також в ньому "оселилися" павуки, летючі миші і динозаври.
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Як повідомляв УНІАН, на Філіппінах до Хелловіну пройшов чотириногий модний показ.
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