У КНДР обвалився тунель на ядерному полігоні, 200 людей загинули

Тунель, що будується на ядерному полігоні Північної Кореї, впав, в результаті чого загинули 200 робітників. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Відзначається, що через обвал близько 100 людей опинилися в пастці всередині тунелю. Під час спроби рятувальної операції стався повторний обвал ґрунту, жертвами якого могли стати ще близько 100 людей, передає Japan's TV Asahi.

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У той же час глава південнокорейського метеорологічного агентства заявила, що ще один ядерний вибух може спровокувати обвал гірничого полігону Північного регіону і витік радіоактивних матеріалів.

Поки невідомо, коли саме сталася аварія. Експерти попередили, що випробувальний ядерний полігон застарів і є нестабільним через ядерні випробування.

Раніше повідомлялося, що голова НАТО про необхідність глобального відповіді на північнокорейську загрозу.