Глава НАТО заявив про необхідність глобальної відповіді на північнокорейську загрозу

Світове співтовариство повинно відповісти на загрозу з боку Північної Кореї, вважає генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. В ході зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Токіо у вівторок, 31 жовтня, сторони зійшлися в думках щодо необхідності міжнародного тиску, щоб досягти мирного вирішення північнокорейської проблеми, як повідомляє DW.

Пхеньян повинен відмовитися від своєї ядерної програми, заявив Столтенберг. Одночасно глава НАТО повідомив, що всі країни повинні виконати вимоги санкцій щодо КНДР, щоб домогтися вирішення північнокорейської проблеми. У свою чергу Абе зазначив, що радіус ракет КНДР охоплює навіть Європу, тому вони становлять загрозу для всього світового співтовариства.

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1 листопада Столтенберг прибуде з візитом до Південної Кореї. 5 листопада в Японію приїде президент США Дональд Трамп.

29 жовтня глави об'єднаних комітетів начальників штабів збройних сил США, Південної Кореї і Японії провели тристоронню зустріч у штаб-квартирі Тихоокеанського командування американських ЗС на Гаваях, в ході якої обговорили витікаючу від КНДР загрозу. Учасники переговорів закликали Пхеньян відмовитися від його "руйнівних і безрозсудних" планів, а також утриматися від "безвідповідальних провокацій, які посилюють регіональну напруженість".

Раніше Пхеньян звинуватив США, що вся американська ядерна тріада націлена на КНДР, і заявив про відмову підписати Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). У середині жовтня заступник постійного представника КНДР в ООН Кім Ін Рен на засіданні Генеральної Асамблеї всесвітньої організації заявив, що "ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки, і ядерна війна може початися у будь-який момент". Жодна інша країна настільки тривалий час не піддавалася "настільки екстремальній та прямій ядерній загрозі з боку США", як КНДР, і тому Пхеньян має повне право на самооборону, попередив дипломат.