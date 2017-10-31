В елітному районі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів, є поранені

У Нью-Йорку затримано підозрюваного після повідомлень про стрілянину та наїзд на людей. У соціальних мережах з'являлися численні повідомлення про те, що чоловік за кермом автомобіля наїхав на велосипедистів, можливо на велодоріжці, в Нижньому Манхеттені, а потім відкрив вогонь, передає Бі-бі-сі.

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У поліції повідомили про затримання однієї людини після того, як "було зроблено кілька пострілів". Також поліція рекомендувала уникати вулиць району Вест-стріт і Чамберс-стріт у фешенебельному районі Трайбека.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в США чоловік у костюмі Санта-Клауса відкрив стрілянину на вечірці.