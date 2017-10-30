У США чоловік у костюмі Санта-Клауса відкрив стрілянину на вечірці

У Сполучених Штатах Америки чоловік у костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь на вечірці з нагоди Хеллоуїна в місті Остін (штат Техас). Як передає РБК-Україна з посиланням на видання My Statesman, в результаті стрілянини щонайменше чотири людини отримали поранення.

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«Двоє постраждалих були доставлені в лікарню у критичному стані, стан третього оцінюється як важкий. Ще один відмовився від госпіталізації», - йдеться в повідомленні. Нападник затриманий на місці. Йому надають медичну допомогу, однак правоохоронні органи заявляють, що не застосовували силу при затриманні.

За інформацією слідства, чоловік був знайомий із постраждалими та прийшов на вечірку в якості гостя. Мотиви цього злочину поки невідомі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в університеті США застрелили двох студентів.