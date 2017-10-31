Теракт в елітному районі Нью-Йорка: щонайменше шестеро загиблих

У Нью-Йорку затримано підозрюваного після повідомлень про стрілянину та наїзди на людей. Щонайменше шість людей загинули, повідомляє Бі-бі-сі.

Читайте такожНапад у торговельному центрі в Польщі: поліція виключила версію теракту

За даними влади, зловмисник проїхав по велодоріжці в Нижньому Манхеттені, збиваючи людей, а потім врізався у шкільний автобус. За попередньою оцінкою влади, яку приводять New York Times і Сі-ен-ен, загинуло до шести осіб і 11 постраждали.

Поліція Нью-Йорка підтвердила, що є загиблі. Також поліція повідомила, що чоловік за кермом мав при собі муляж вогнепальної зброї. Поліцейські зробили кілька пострілів, після чого затримали його.

Джерела в поліції повідомили ЗМІ, що розглядають подію як терористичний акт. Мер Нью-Йорка Білл де Бласио і губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо прибули до місця інциденту. Про подію доповіли президентові США Дональду Трампу, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс.