Губернатор Нью-Йорка: виконавець теракту на Мангеттені "радикалізувався усередині США"

Водій вантажівки, який врізався у велосипедну доріжку в Нью-Йорку, був пов'язаний з угрупованням "Ісламська держава", але "радикалізувався всередині країни".

Про це заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, передає Радіо Свобода.

"Він розбещений боягуз і був пов'язаний з ІДІЛ, але радикалізувався усередині США", - сказав CNN губернатор Нью-Йорку.

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За даними CNN та інших ЗМІ, підозрюваний закричав "Аллаху Акбар" по-арабськи, що значить "Бог великий!" після того, як вискочив з вантажівки, яка врізалася в шкільний автобус. У вантажівці знайдена записка, в якій говориться, що він скоїв напад від імені "Ісламської держави".

Як повідомляв УНІАН, наїзд пікапа на людей на Мангеттені мер Нью-Йорка Білл Де Блазіо назвав терактом. За його словами, жертвами атаки стали вісім людей, ще десятки постраждали. Пізніше в пожежному департаменті уточнили, що 11 осіб були доставлені в лікарні. Підозрюваний був поранений поліцейськими в живіт. Його затримали і доставили в найближчий госпіталь. Загиблі – громадяни Аргентини. Вони перебували в США, щоб відзначити 30-річчя закінчення Політехнічного інституту.