У Британії опудало Харві Вайнштейна спалять в Ніч багать

18:15, 01 листопада 2017
Світ
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У Великобританії відзначають провал Порохової змови, коли група католиків-змовників спробувала підірвати парламент.

Харві Вайнштейн і Джорджина Чапман / REUTERS

Гряде знаменита ніч Гая Фокса, відома також як Ніч багать, Ніч феєрверків і ніч, коли спалюють 11-метрові опудала відомих людей.

У Великобританії відзначають провал Порохової змови, коли група католиків-змовників спробувала підірвати парламент. У ніч на 5 листопада кожен поважаючий себе англієць запускає в небо феєрверки або петарди, спалює опудала і просто веселиться, пише PeopleTalk.

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Цього року на честь святкування будуть спалювати фігуру Харві Вайнштейна з «Оскаром» у руках. Харві вже місяць обговорює весь світ. Нагадаємо, більше 40 жінок звинуватили продюсера фільмів «Джанго звільнений» і «Володар кілець» в сексуальних домаганнях.

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Теги: #домагання у Голівуді Вайнштейн