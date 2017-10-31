Безпрецедентний крок: гільдія продюсерів Америки назавжди виключила Вайнштейна

Гільдія продюсерів Америки назавжди виключила зі своїх лав Харві Вайнштейна. В гільдії підкреслили, що повідомлення про домагання «продовжують з'являтися навіть зараз» і «сексуальні домагання більше не можна терпіти». Про це йдеться в заяві на сайті гільдії.

Читайте такожЗМІ назвали найкасовіші фільми скандального продюсера Голлівуду ВайнштейнаРаніше повідомлялося, що у Вайнштена буде можливість 6 листопада відповісти на звинувачення перед тим, як буде прийнято остаточне рішення. Процес припинення членства був ініційований Національною радою директорів 17 жовтня.

«Національна рада Гільдії продюсерів одноголосно проголосувала за довічну заборону на членство Вайнштейна в PGA. Цей безпрецедентний крок є відображенням серйозності, з якою гільдія розглядає численні повідомлення про десятиліття поганої поведінки Харві Вайнштейна», - йдеться в заяві на сайті гільдії.

Також керівництво гільдії створило в її структурі спеціальну комісію з виявлення і припинення подібного. В її завдання входить пошук ефективних рішень для боротьби з "сексуальними домаганнями в індустрії розваг".

На початку жовтня Weinstein Company офіційно звільнила Харві Вайнштейна після скандальної публікації в The New York Times про багаторічні сексуальні домагання до співробітниць компанії і актрис.

Вайнштейн звинуватив у поширенні пліток свого брата Боба Вайнштейна.