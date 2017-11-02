У центрі Лондона таксист збив кількох людей

У центрі Лондона, в районі Ковент-Гарден, таксі наїхало на пішоходів, в результаті чого поранення отримали четверо осіб. Про це повідомляє Independent, передає 112.ua.

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Трьох людей госпіталізували, ще одному надали медичну допомогу на місці. За даними медиків, у однієї людини серйозна травма ноги.

Поліція відразу виключила версію теракту. Точна причина аварії поки не відома.

Як повідомляв УНІАН, увечері 31 жовтня виходець з Узбекистану Сайфулло Саіпов за кермом пікапа проїхав по велосипедній доріжці в Нью-Йорку близько чотирьох кварталів, збиваючи велосипедистів і пішоходів, після чого зіткнувся зі шкільним автобусом. Поліцейський вистрілив йому в живіт. Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес скасувати програму Green card.