Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернеться до Конгресу з вимогою скасування візової програми Green Card.

Як повідомляє The New York Times, Трамп закликав Конгрес скасувати довготривалу імміграційну програму, завдяки якій, за його обвинуваченнями, підозрюваному у вчиненні теракту на Манхеттені вдалося потрапити у США.

"Я сьогодні розпочинаю процес ліквідації програми диверсифікаційної візової лотереї", - заявив Трамп.

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"Я збираюся звернутися до Конгресу, щоби негайно почати роботу для усунення цієї програми", - наголосив президент США.

Також він заявив, що розгляне можливість відправлення арештованого підозрюваного у вчиненні терористичного нападу у Нью-Йорку до американської в'язниці в затоці Гуантанамо на Кубі.

Видання зазначає, що ще жодного арештованого на території США не було відправлено до Гуантанамо, а також жодного затриманого за кордоном не було доправлено у цю в'язницю з 2008 року. Також зазначається, що переведення підозрюваного з Нью-Йорка до Гуантанамо може порушити ряд конституційних та юридичних питань.

Крім того, президент США пообіцяв зробити суворішими судові вироки проти терористів, але не уточнив яким чином.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня чоловік за кермом орендованого пікапа виїхав на велосипедну доріжку на Манхеттені у Нью-Йорку та почав збивати велосипедистів і пішоходів. Загинули вісім людей: шестеро на місці події, двоє померли в лікарні. Ще 11 людей дістали поранення. За інформацією ЗМІ, нападником є 29-річний виходець з Узбекистану Сайфулло Саіпов. Його затримали. Українців серед загиблих немає.