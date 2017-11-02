ЗМІ повідомили про заручини Леді Гаги

Співачка Леді Гага заручена з Крістіано Каріно, разом з яким співачка з'являється на публіці з січня поточного року, повідомляє журнал US Weekly з посиланням на власні джерела, передає РИА Новости.

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Володарка премії "Греммі" і агент з пошуку акторів і музикантів побралися ще влітку, після того, як Каріно попросив дозволу у батька співачки, відзначають джерела. Пара поки не будує плани по проведенню весілля, так як зараз вони більше думають про одужання співачки.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Леді Гага повідомила про скасування виступів у рамках європейської частини світового турне на підтримку альбому Joanne до початку 2018 року через сильний біль. Раніше ЗМІ повідомляли, що співачка страждає від фіброміалгії. Це захворювання виражається в хронічній скелетно-м'язової болю.