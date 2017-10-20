Леді Гага показала, чим займається після припинення концертної діяльності (фото)

19:17, 20 жовтня 2017
Суспільство
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Леді Гага страждає фіброміалгією - сильний біль у скелетних м'язах. У вересні вона потрапила в лікарню, через це скасувала свою участь у фестивалі Rock In Rio і кілька наступних концертів, а незабаром - і весь тур у Європі під назвою "Joanne".

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Співачка Леді Гага через проблеми зі здоров'ям нещодавно була змушена скасувати європейське турне. Зараз зірка всіма силами намагається повернутися до форми.

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Леді Гага страждає фіброміалгією - хронічний сильний біль у скелетних м'язах. У вересні вона потрапила в лікарню, через що скасувала свою участь у фестивалі Rock In Rio і кілька наступних концертів, а незабаром - і весь тур у Європі під назвою "Joanne".

Співачка вирішила деякий час відпочити від концертів і зайнятися своїм здоров'ям. Днями в соцмережі вона опублікувала кілька фото і відео про те, як займається йогою. Шанувальники в коментарях висловили радість від того, що їхній улюбленці стає краще.

@bjornborg #athletic fashun can happen anywhere

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High fashun high kicks?

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@bjornborg #fashion #yoga #gyrotonic #pilates

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Теги: #Леді Гага хвороба