Леді Гага показала, чим займається після припинення концертної діяльності (фото)

Співачка Леді Гага через проблеми зі здоров'ям нещодавно була змушена скасувати європейське турне. Зараз зірка всіма силами намагається повернутися до форми.

Читайте також"Він заважає мені жити": Леді Гага через хронічний біль скасувала гастролі Європою

Леді Гага страждає фіброміалгією - хронічний сильний біль у скелетних м'язах. У вересні вона потрапила в лікарню, через що скасувала свою участь у фестивалі Rock In Rio і кілька наступних концертів, а незабаром - і весь тур у Європі під назвою "Joanne".

Співачка вирішила деякий час відпочити від концертів і зайнятися своїм здоров'ям. Днями в соцмережі вона опублікувала кілька фото і відео про те, як займається йогою. Шанувальники в коментарях висловили радість від того, що їхній улюбленці стає краще.