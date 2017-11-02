Працівника бразильської автомийки намотало на щітку (відео)



На одній з автомийок в Бразилії стався страшний інцидент: працівника мийки намотало на миючу щітку. Про це повідомляє Daily Mail.

Як видно на записі з камери відеоспостереження, працівник підходить до мийної щітки, після чого шланг, з яким він працював, намотується на обладнання, приковуючи чоловіка до щітки.

Читайте такожМорська риба стрибнула в горло рибаку, який її поцілував

Чоловік обертався на щітці близько десяти секунд, не в силах звільнитися, після чого обладнання нарешті відключили.

Працівник автомийки відбувся переляком і не отримав жодних серйозних травм.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві п'яний водій влаштував масштабну аварію і звинуватив у всьому НЛО.