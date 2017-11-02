Працівника бразильської автомийки намотало на щітку (відео)
11:06, 02 листопада 2017Світ
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Як видно на записі з камери відеоспостереження, працівник підходить до мийної щітки, після чого шланг, з яким він працював, намотується на обладнання, приковуючи чоловіка до щітки.
На одній з автомийок в Бразилії стався страшний інцидент: працівника мийки намотало на миючу щітку. Про це повідомляє Daily Mail.
Як видно на записі з камери відеоспостереження, працівник підходить до мийної щітки, після чого шланг, з яким він працював, намотується на обладнання, приковуючи чоловіка до щітки.
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Чоловік обертався на щітці близько десяти секунд, не в силах звільнитися, після чого обладнання нарешті відключили.
Працівник автомийки відбувся переляком і не отримав жодних серйозних травм.
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