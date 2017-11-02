США звинуватили РФ у намірі перешкодити розслідуванню хіматак в Сирії

Російська влада намагається підірвати роботу Спільної слідчої комісії у складі співробітників ООН і Організації по забороні хімічної зброї (Joint Investigative Mechanism, JIM), вважають в Білому домі, як повідомляє DW.

"Спроби Росії протидіяти Спільній слідчій комісії ООН і ОЗХО і ліквідувати її свідчать про бездушну зневагу до страждань і загибелі людей від хімічної зброї і абсолютному неповагу до міжнародних норм", - йдеться в заяві адміністрації президента США, опублікованій в середу, 1 листопада, Білий дім.

Як зазначається далі, ті країни, які не підтримують роботу незалежних експертів, безпосередньо порушують всі стандарти розумної поведінки на міжнародній арені. "Особливо В світлі останніх висновків всі країни повинні усвідомлювати важливість роботи JIM", - підкреслюється в документі.

Читайте такожРосія повинна припинити прикривати застосування хімзброї у Сирії режимом Асада – МЗС Британії

24 жовтня спецпредставник РФ наклав вето в Радбезі ООН на винесений США на голосування проект резолюції, що передбачає продовження мандата для розслідування випадківзастосування хімічної зброї в Сирії. Вивченням цих інцидентів займається Спільна слідча комісія у складі співробітників ООН і Організації по забороні хімічної зброї, сформована в 2013 році. Ще один постійний член Ради безпеки - Китай - утримався від голосування.

Мандат місії закінчується в середині листопада. Останній із запланованих їй звітів, як очікується, буде представлений 26 жовтня. Спільна слідча комісія ООН і ОЗХО була створена у відповідь на рішення сирійської влади знищити запаси хімічної зброї та об'єкти, з її виробництва. Пізніше, коли цей процес був завершений, мандат JIM продовжили. В її завдання увійшло встановлення конкретних фактів використання хімічних боєприпасів та визначення відповідальних за це осіб

В серпні 2016 року комісія звинуватила як сирійський уряд, так і терористів "Ісламської держави" застосування хімзброї в 2014-2015 роках. Згідно з оприлюдненим тоді звіту JIM, підконтрольні Дамаску військові як мінімум тричі застосовували хлор, а терористи ІД використовували гірчичний газ (іприт).