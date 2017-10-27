Режим Асада несе відповідальність за моторошну хіматаку в Ідлібі – експерти ООН

Експерти ООН назвали сирійську владу відповідальною за застосування отруйного газу зарин при бомбардуванні міста Хан-Шейхун на початку квітня 2017 року.

Про це інформаційні агентства, що мають доступ до доповіді Спільного механізму ООН і Організації щодо заборони хімічної зброї (ОЗХО) з розслідування фактів застосування хімічної зброї, повідомили в четвер, 26 жовтня. Доповідь буде представлена пізніше в Раді Безпеки ООН, передає DW.com.

Експерти ООН кілька місяців вели розслідування на всій території Сирії, зокрема, на авіабазі Аль-Шайрат", звідки могли вилетіти літаки з зарином, і в селах неподалік від Хан-Шейхуна, де за п'ять днів до удару по місту, був також застосований зарин.

Таким чином експерти Спільного механізму приєдналися до висновків Комісії з Сирії при Раді ООН, яка на початку вересня вперше звинуватила в хімічній атаці Дамаск. У підготовленому комісією документі підкреслюється, що чотири повітряні удари по Хан-Шейхуну були нанесені винищувачем-бомбардувальником Су, який використовує тільки сирійська армія.

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Сполучені Штати ще в квітні звинуватили в хімічній атаці Дамаск. У відповідь на неї США 7 квітня запустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому "Аль-Шайрат" на заході Сирії. Уряд Сирії заперечує будь-яку причетність до повітряного нальоту на Хан-Шейхун. Влада країни також стверджує, що після укладеної у 2013 році угоди про знищення хімічної зброї вони не мають її запасів.

В результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун в сирійській провінції Ідліб загинули не менше 87 осіб, у тому числі 30 дітей, і постраждали понад 550.