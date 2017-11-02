Молодиться: хірург розповів про пластичні операції Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін робив пластичні операції, оперативне втручання особливо помітно в ділянці верхніх і нижніх повік.

Про це провідний пластичний хірург, кандидат медичних наук Павло Денищук розповів під час чату в "Главреді".

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За словами експерта, глава російської держави періодично коригує прооперовані ділянки.

"Путін робив пластичні оперативні втручання. Це особливо помітно в ділянці верхніх і нижніх повік. Періодично він проводить корекцію цих ділянок з використанням препаратів ботулотоксину й об'ємних методів", — зазначив Денищук.

Як повідомляв УНІАН, влітку Путін взяв коротку відпустку і разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу вирушив у Туву. Через деякий час у мережі з'явилася порція знімків і фотожаб Путіна з голим торсом.