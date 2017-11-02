У США ідентифікували причетних до втручання у вибори президента членів уряду РФ – WSJ

Прокурори Сполучених Штатів Америки розглядають можливість оголошення обвинувачення російським посадовцям через втручання у президентську виборчу кампанію в минулому році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних з розслідуванням людей.

Читайте такожМанафорту загрожує до 80 років в'язниці

Департамент юстиції США ідентифікував понад 6 членів російського уряду, причетних до злому серверів Національного комітету Демократичної партії та викрадення конфіденційної інформації, що стала доступною широкому загалу під час президентських виборів у США в 2016 році.

Зазначається, що прокурори та агенти зібрали докази з метою обвинувачення російських посадовців та у наступному році можуть порушити справу.

Водночас обговорення щодо цієї справи перебувають на ранніх стадіях.