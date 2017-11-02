У США ідентифікували причетних до втручання у вибори президента членів уряду РФ – WSJ

21:05, 02 листопада 2017
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У США прокурори та агенти зібрали докази з метою обвинувачення російських посадовців.

Справу проти посадовців РФ можуть порушити у наступному році / фото riaami.ru

Прокурори Сполучених Штатів Америки розглядають можливість оголошення обвинувачення російським посадовцям через втручання у президентську виборчу кампанію в минулому році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних з розслідуванням людей.

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Департамент юстиції США ідентифікував понад 6 членів російського уряду, причетних до злому серверів Національного комітету Демократичної партії та викрадення конфіденційної інформації, що стала доступною широкому загалу під час президентських виборів у США в 2016 році.

Зазначається, що прокурори та агенти зібрали докази з метою обвинувачення російських посадовців та у наступному році можуть порушити справу.

Водночас обговорення щодо цієї справи перебувають на ранніх стадіях.

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Теги: #втручання Росії у вибори США#розслідування зв'язків Трампа з Росією