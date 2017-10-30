Втручання Росії у вибори в США: екс-радник Трампа зізнався в дачі неправдивих свідчень

Екс-радник штабу президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос зізнався в дачі неправдивих свідчень ФБР щодо спілкування штабу з іноземцями. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, Пападопулос стане третім радником виборчої кампанії Трампа, якому загрожують звинувачення у справі про втручання РФ у вибори.

Так, Пападопулос збрехав про своє контактування з неназваним іноземним «професором» щодо листування тодішнього кандидата в президенти Хілларі Клінтон. Він заявляв, що іноземний професор повідомив йому "про тисячі електронних листів Клінтон". Пападопулос стверджував, що такі контакти відбулися перш ніж він приєднався до кампанії Трампа.

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Однак прокурор сказав, що Пападопулос фактично не зустрічався з професором, поки він не приєднався до кампанії Трампа.

Як повідомляв УНІАН, екс-голові передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту і його давньому діловому партнеру Ріку Гейтсу пред'явлені звинувачення за 12 пунктами.

Зокрема, серед цих звинувачень йдеться про змову проти Сполучених Штатів, змові з метою відмивання коштів, діяльність як незареєстрованого агента іноземного партнера, а також про надання неправдивої інформації, що суперечить закону «Про реєстрацію іноземних агентів».

Значна частина звинувачення пов'язана з діяльністю Манафорта в Україні.