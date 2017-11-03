Канада ввела санкції проти 30 росіян за порушення прав людини і корупційні злочини

Канада ввела економічні санкції проти 30 громадян Росії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Канади.

Згідно з повідомленням, обмежувальні заходи пов'язані з канадської версією закону імені Сергія Магнітського.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Канаді набув чинності «закон про жертви корумпованих іноземних чиновників», який також називають «актом Магнітського».

Закон, зокрема, передбачає заморожування активів і заборону на в’їзд до країни особам, яких влада Канади вважає причетними до порушень прав людини і корупційних злочинів. Під час слухань в канадському парламенті йшлося, що «акт Магнітського» передусім торкнеться чиновників з Росії, Венесуели, Ірану, В’єтнаму і М’янми.