У Канаді набув чинності "закон Магнітського", що дозволяє вводити санкції проти Росії

Канадський "закон Магнітського", що передбачає санкції проти іноземних державних службовців, запідозрених у корупції і порушенні прав людини, набув чинності. Про це повідомив національний парламент, передає "РИА Новости".

Раніше закон був схвалений палатою громад, а у вівторок — сенатом. Документ набрав чинності в середу після отримання формальної санкції від глави держави — королеви Єлизавети II.

Посольство Росії в Канаді вже прокоментувало новий закон. На своїй сторінці у Twitter російські дипломати написали, що він "суперечить здоровому глузду".

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In defiance of common sense S-226 is hastily signed into law. Irrational act sponsored by fugitive fraudster & tax evader and Russia-haters. — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) October 18, 2017

Як повідомляв УНІАН, закон дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу, в тому числі – в Росії. Примітно, що текст закону не виділяє окремо Росію, однак саме у РФ він викликав найбільше обурення.

Канадський закон, що отримав назву "Про правосуддя для жертв корумпованих іноземних чиновників", є аналогом "закону Магнітського", прийнятого в Штатах. «Акт Магнітського» був прийнятий в США в грудні 2012 року.

Він вводить персональні санкції щодо осіб, які, за даними влади США, причетні до загибелі юриста. Санкції передбачають заборону на в'їзд до США і заморожування активів цих людей.