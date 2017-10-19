У Канаді набув чинності "закон Магнітського", що дозволяє вводити санкції проти Росії

07:54, 19 жовтня 2017
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Посольство Росії в Канаді вже прокоментувало новий закон - російські дипломати написали, що він "суперечить здоровому глузду".

окумент вступив в силу в середу після отримання формальної санкції від глави держави — королеви Єлизавети II / фото wikipedia.org

Канадський "закон Магнітського", що передбачає санкції проти іноземних державних службовців, запідозрених у корупції і порушенні прав людини, набув чинності. Про це повідомив національний парламент, передає "РИА Новости".

Раніше закон був схвалений палатою громад, а у вівторок — сенатом. Документ набрав чинності в середу після отримання формальної санкції від глави держави — королеви Єлизавети II.

Посольство Росії в Канаді вже прокоментувало новий закон. На своїй сторінці у Twitter російські дипломати написали, що він "суперечить здоровому глузду".

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Як повідомляв УНІАН, закон дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу, в тому числі – в Росії. Примітно, що текст закону не виділяє окремо Росію, однак саме у РФ він викликав найбільше обурення.

Канадський закон, що отримав назву "Про правосуддя для жертв корумпованих іноземних чиновників", є аналогом "закону Магнітського", прийнятого в Штатах. «Акт Магнітського» був прийнятий в США в грудні 2012 року.

Він вводить персональні санкції щодо осіб, які, за даними влади США, причетні до загибелі юриста. Санкції передбачають заборону на в'їзд до США і заморожування активів цих людей.

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