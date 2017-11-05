У США скоєно напад на сенатора

В американському штаті Кентуккі скоєно напад на колишнього кандидата в президенти США сенатора-республіканця Ренда Пола. Про це повідомляє Fox News.

Як повідомляється, 59-річний чоловік увірвався додому до сенатора і напав на нього. В результаті Пол отримав незначні травми.

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Поліція заарештувала нападника. Представник Пола повідомила, що сенатор в порядку.

Мотиви нападу не розкриваються. Сам сенатор поки не прокоментував інцидент.

У червні чоловік відкрив вогонь по американському конгресменові Стіву Скалізу.