У США скоєно напад на сенатора

02:36, 05 листопада 2017
Світ
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59-річний чоловік увірвався додому до сенатора-республіканця Ренда Пола і напав на нього.

Поліція заарештувала нападника / фото NDTV.com

В американському штаті Кентуккі скоєно напад на колишнього кандидата в президенти США сенатора-республіканця Ренда Пола. Про це повідомляє Fox News.

Як повідомляється, 59-річний чоловік увірвався додому до сенатора і напав на нього. В результаті Пол отримав незначні травми.

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Поліція заарештувала нападника. Представник Пола повідомила, що сенатор в порядку.

Мотиви нападу не розкриваються. Сам сенатор поки не прокоментував інцидент.

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Теги: #напад на сенатора#сенатор Ренд Пол