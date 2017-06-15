Поранений у Віргінії конгресмен перебуває в критичному стані

Поранений в результаті збройного нападу в штаті Віргінія американський конгресмен Стів Скаліз перебуває в критичному стані після перенесеної операції, повідомляє Радіо Свобода.

Крім лідера республіканської більшості в Палаті представників постраждали ще три людини – два охоронця і співробітник апарату Конгресу. Їх життя поза небезпекою.

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Сам нападник помер від поранень, отриманих при затриманні. Встановлено, що це - 66-річний Джеймс Ходгкінсон з міста Белвілл (штат Іллінойс), який був прихильником сенатора Берні Сандерса - конкурента Хілларі Клінтон за висунення кандидатом в президенти від Демократичної партії на виборах 2016 року. Дізнавшись про це, Сандерс засудив напад.

Ходгкінсон відкрив стрілянину на бейсбольною майданчику в місті Олександрія, де тренувалися конгресмени-республіканці. За словами одного з них, нападник спочатку запитав, до якої з двох партій належать гравці на майданчику, а потім почав стріляти.

Президент Дональд Трамп назвав Скаліза другом і патріотом.