Глава МЗС Німеччини назвав "загрозою" конфлікт Росії і США
05:03, 05 листопада 2017Світ
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Він зазначив, що тільки спільно Росія і США можуть запобігти поширенню ядерної зброї.
Зігмар Габріель / REUTERS
Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag назвав конфлікт між Росією і США «найбільшою загрозою для миру в усьому світі», як пише "Газета.ру".
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«Повністю підірвані відносини між США і Росією - найбільша загроза для загального миру», — заявив Габріель.
Він зазначив, що тільки спільно Росія і США можуть запобігти поширенню ядерної зброї, і в цьому питанні Німеччина повинна виступити в ролі миротворця.
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