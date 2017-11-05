У таборі для біженців у Сирії стався вибух

Десятки людей загинули і отримали поранення в результаті вибуху в таборі для біженців на північ від міста Дейр-ез-Зор в Сирії, як повідомляє DW.

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Бойовик терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІД) підірвав замінований автомобіль в таборі для біженців, повідомляють в суботу 4 листопада, інформаційне агентство SANA і сирійська опозиційна організація "Наглядовий центр з прав людини" (SOHR). Точна кількість загиблих і постраждалих невідома.

Раніше, 2 листопада, було оголошено, що сирійські урядові війська за підтримки російських ВКЗ повністю витіснили бойовиків (ІГ) з Дейр-ез-Зора - одного з останніх утримуваних ІД міст на сході Сирії.